Популярный стендап-комик из Томска озвучил навигатор

Фото: сервис "2ГИС"

Голосовой помощник навигатора «2ГИС» озвучил популярный томский стендапер Евгений Чебатков. Об этом сообщила пресс-служба картографической компании.

Томич записал более 260 фраз для навигатора, который будут использовать при поездках и пеших прогулках.

«Кроме стандартных вроде «маршрут построен» или «двигайтесь прямо» комик добавил шутки и комментарии. Например, поездка может начаться так: «Маршрут построен! Надеюсь, эта машина не в угоне», «Если пользователь по ошибке сойдёт с маршрута, построенного навигатором, Чебатков иронично предложит водителю поставить себя на место его попутчиков: «Маршрут перестроен! Если с тобой пассажиры, им, наверное, немного жутковато», - рассказали представители сервиса.

Фото: сервис "2ГИС"

Добавим, Евгений Чебатков является выпускником Томского государственного университета. Он работал ведущим в местных медиа. Теперь голос томича доступен и пользователям навигатора на Android и на iOS. «Чтобы включить новую озвучку, нужно зайти в «Настройки» — «Навигатор» — «Голос». В появившемся списке выбрать Евгения Чебаткова. Он будет в верхней части списка. Если его нет, нужно убедиться, что в меню «язык» выбран «русский» — и он появится», - уточнили в сообщении.

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