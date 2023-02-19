Томск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Томск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Томск
-6°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество19 февраля 2023 10:02

Жители Томска жалуются на бомжей под теплотрассой

Томичи вызвали полицейских
Анна Ковалёва
Фото: Telegram-канал "Регион-70"

Фото: Telegram-канал "Регион-70"

В Томске, на улице Лермонтова, под теплотрассой обнаружили неподвижно лежащего мужчину. Прохожие не смогли до него добраться и вызвали полицию. Об этом сообщили в Telegram-канале «Регион-70».

«Теплотрасса вся открыта, под ней матрасы, мусор, крысы здоровые черные бегают. И мужик лежит на трубах, то ли спит, то ли мертвый. Пытались окрикнуть, подлезть туда невозможно, да и опасно. Просим полицию срочно проверить, что с человеком, жив ли? В полицию позвонила, заявку оставила», - написали авторы поста.

Очевидцы опубликовали снимки, на которых видны антисанитарные условия. Человек лежит неподвижно под теплотрассой, укрывшись теплыми вещами. Подписчики паблика высказали мнение, что на фоне происходящего можно снимать фильмы ужасов.