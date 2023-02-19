Жители Томска жалуются на бомжей под теплотрассой

Фото: Telegram-канал "Регион-70"

В Томске, на улице Лермонтова, под теплотрассой обнаружили неподвижно лежащего мужчину. Прохожие не смогли до него добраться и вызвали полицию. Об этом сообщили в Telegram-канале «Регион-70».

«Теплотрасса вся открыта, под ней матрасы, мусор, крысы здоровые черные бегают. И мужик лежит на трубах, то ли спит, то ли мертвый. Пытались окрикнуть, подлезть туда невозможно, да и опасно. Просим полицию срочно проверить, что с человеком, жив ли? В полицию позвонила, заявку оставила», - написали авторы поста.

Очевидцы опубликовали снимки, на которых видны антисанитарные условия. Человек лежит неподвижно под теплотрассой, укрывшись теплыми вещами. Подписчики паблика высказали мнение, что на фоне происходящего можно снимать фильмы ужасов.