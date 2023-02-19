В Томской области за сутки выявили 149 новых случаев COVID-19

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Сегодня, 19 февраля, в Томской области выявили 149 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Оперативные данные появились на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, всего в регионе подтвердили 161 081 случай COVID-19.

По данным оперштаба, 64 жителя Томской области выздоровело от COVID-19 за прошедшие сутки. Общее число томичей, победивших «корону», выросло до 158 325 человек.

За прошедшие сутки в стране зарегистрировали 14 233 заболевших коронавирусной инфекцией в 85 регионах, 36 пациентов скончались, 9 316 человек выздоровели.

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