В Томске прошел благотворительный телемарафон «Все для Победы»

Фото: Пресс-служба администрации Томской области

Накануне, 18 февраля, в течение 4,5 часов в Томске транслировался телемарафон «Все для Победы». В нем принял участие глава региона Владимир Мазур. Об этом сообщила пресс-служба администрации Томской области.

Фото: Пресс-служба администрации Томской области

«Сегодня наша страна противостоит тому же нацизму, как это уже было в нашей истории в 1941-м. Но и результат будет таким же, как в 45-м. С первого дня специальной военной операции жители Томской области едины и на фронте, и в тылу. Наши бойцы чувствуют нашу поддержку. Знаю это из первых рук», - сказал Владимир Мазур.

Целью марафона стал сбор средств на закупку техники и снаряжения для участников СВО. В зону боевых действий из Томска будут отправлены квадродрокоптеры, тепловизоры, автомобили повышенной проходимости, цифровые рации, бронежилеты, каски.

В поддержку бойцов в рамках акции выступили творческие коллективы. Также были продемонстрировали телесюжеты о спецоперации, в том числе снятые на прифронтовой территории.

«В марафоне приняли участие лидеры и активисты реготделения Народного фронта, общественники, волонтеры, предприниматели, студенты, кадеты, школьники, члены регионального штаба Комитета семей воинов Отечества, депутаты Законодательной Думы и Думы Томска, представляющие самые разные политические силы», - уточняется в сообщении. Кроме того, в акции поучаствовали те томичи, которые приехали домой на побывку из зоны СВО.

Фото: Пресс-служба администрации Томской области

В администрации добавили, что сбор средств в рамках акции «Все для Победы» Народного фронта продолжается. Деньги можно будет перевести еще в течение недели по специальному QR-коду, представленному на сайте обладминистрации.