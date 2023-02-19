Около 20 улиц Томска обесточат 20 и 21 февраля

Фото: Анна Ковалёва
В понедельник и вторник, 20 и 21 февраля, без света останутся порядка 20 улиц Томска. Подробный график плановых отключений электроэнергии опубликовали на портале «Горсетей».
20 февраля, понедельник
С 10:00 до 14:00
ул. Ново-Киевская 2-4, 3-а, 4 стр.3, 5, 8-17, 12-14, 17-а, 18-22
ул. Ново-Ачинская 13-б, 15-23, 20 стр.1, 22-24, 28, 29-а
пер. Мариинский 23, 24, 24-б
С 13:00 до 15:00
ул. Елизаровых 82, 82-а, 86
С 13:00 до 17:00
ул. Мокрушина 9.
21 февраля, вторник
С 09:00 до 12:00
ул. Мичурина 83, 95
С 09:00 до 16:00
ул. Урицкого 33
пер. Горшковский 1-а, 3-5, 7/1, 8, 9, уч.10
ул. Правобережная 12-б, 12-в, 13-29, 14-44, 22 стр.1, 32 стр.1, 33-37, 41-43, 42-а, 43-а, 44-а
ул. Новороссийская 1-13, 1/1, 2, 17-19, 17-а
ул. Невская 4-6, 8-а, 10-14
ул. Ижевская 4-20, 6-а, 6-б
ул. 5-й Армии 15-в, 21-25, 21-а, 28
пер. Черемошинский 3-21, 4/1, 6-а, 8-а, 10, 10-а
пер. Пугачева 1-13, 2-а, 4-18, уч.20
ул. Шишкова 10/1,16, уч.7
ул. Свердлова 1-7, 3 стр.1, 4-6.