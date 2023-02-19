Около 20 улиц Томска обесточат 20 и 21 февраля

Фото: Анна Ковалёва

В понедельник и вторник, 20 и 21 февраля, без света останутся порядка 20 улиц Томска. Подробный график плановых отключений электроэнергии опубликовали на портале «Горсетей».

20 февраля, понедельник

С 10:00 до 14:00

ул. Ново-Киевская 2-4, 3-а, 4 стр.3, 5, 8-17, 12-14, 17-а, 18-22

ул. Ново-Ачинская 13-б, 15-23, 20 стр.1, 22-24, 28, 29-а

пер. Мариинский 23, 24, 24-б

С 13:00 до 15:00

ул. Елизаровых 82, 82-а, 86

С 13:00 до 17:00

ул. Мокрушина 9.

21 февраля, вторник

С 09:00 до 12:00

ул. Мичурина 83, 95

С 09:00 до 16:00

ул. Урицкого 33

пер. Горшковский 1-а, 3-5, 7/1, 8, 9, уч.10

ул. Правобережная 12-б, 12-в, 13-29, 14-44, 22 стр.1, 32 стр.1, 33-37, 41-43, 42-а, 43-а, 44-а

ул. Новороссийская 1-13, 1/1, 2, 17-19, 17-а

ул. Невская 4-6, 8-а, 10-14

ул. Ижевская 4-20, 6-а, 6-б

ул. 5-й Армии 15-в, 21-25, 21-а, 28

пер. Черемошинский 3-21, 4/1, 6-а, 8-а, 10, 10-а

пер. Пугачева 1-13, 2-а, 4-18, уч.20

ул. Шишкова 10/1,16, уч.7

ул. Свердлова 1-7, 3 стр.1, 4-6.