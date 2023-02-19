В Томске зараженный усачами пиломатериал не допустили к отгрузке в Среднюю Азию

Фото: пресс-служба Управления Россельхознадзора по Новосибирской и Томской областям

В Томской области выявили более тысячи кубометров пиломатериала, зараженного усачами рода Monochamus. Груз не допустили к отправке в страны Средней Азии. Об этом сообщила пресс-служба Россельхознадзора.

«В образцах пиломатериалов хвойных пород общим объемом 1 074 куб.м, предназначенного к экспорту в Республики Узбекистан, Казахстан и Кыргызстан, были выявлены карантинные вредители леса, в том числе 14 живых личинок большого черного елового усача (Monochamus urussovi F.); 9 живых личинок малого черного елового усача (Monochamus sutor Linnaeus); 7 живых личинок черного соснового усача (Monochamus galloprovincialis Oliv.)», - уточнили в сообщении.

Эксперты Россельхознадзора пояснили, что выявленные случаи заражения имеют карантинный статус как для России, так и для Евразийского экономического союза. Выпуск в оборот такой продукции, ее хранение, перевозка и реализация являются нарушением Федерального закона «О карантине растений».

«Собственникам грузов были выданы предписания о необходимости проведения мероприятий по лишению жизнеспособности карантинных объектов», - уточнили в сообщении. В настоящее время эти предписания уже исполнили грузоотправители - 7 юридических лиц и 7 ИП из Верхнекетского, Томского, и Первомайского районов региона.