Томич забрал со скамьи чужой рюкзак с техникой и деньгами

Фото: Пресс-служба УМВД России по Томской области

В апреле 2022 года один из жителей Томска сообщил в полицию о хищении рюкзака. В нем находились 35 000 рублей и техника: ноутбук, мобильный телефон и научный графический калькулятор. Оперативники задержали подозреваемого, им оказался ранее неоднократно судимый 41-летний томич. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Задержанный мужчина признался в том, что забрал со скамьи на улице Вершинина чужой рюкзак. «По предварительным данным, подозреваемый, проходя мимо скамейки, похитил забытый потерпевшим рюкзак, после чего скрылся. Мобильный телефон и калькулятор злоумышленник выбросил, ноутбук продал, а деньги потратил», - уточнили в сообщении.

Заведено уголовное дело по статье 158 (ч.2) Уголовного кодекса Российской Федерации.

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