Более полусотни пьяных водителей задержали за неделю в Томской области

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За период с 10 по 16 февраля в Томской области задержали 56 водителей, управлявших транспортными средствами с признаками опьянения. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД России.

Трое из задержанных управляли транспортными средствами с признаками опьянения «повторно». Эти автолюбители уже были лишены водительских прав за аналогичные нарушения. «В отношении них возбуждено уголовные дела в соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации», - добавили в пресс-службе УМВД.

Напомним, ранее «КП-Томск» рассказал, что за неделю в регионе было выявлено с помощью систем видеофиксации 6 810 нарушений ПДД. За этот же период эвакуировали 85 транспортных средств.

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