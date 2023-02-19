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НовостиОбщество19 февраля 2023 3:41

В 2022 году в Томской области трудоустроили 1 078 заключенных

Осужденные произвели товары и выполнили работы на сумму 286 млн рублей
Анна Ковалёва

Фото: Дмитрий Ахмадуллин

За 2022 год в Томской области было трудоустроено 1 078 заключенных. 616 осужденных работали в производственных цехах региональных исправительных колоний. Об этом сообщил на пресс-конференции заместитель главы региона по вопросам безопасности Игорь Толстоносов.

За прошлый год в цехах исправительных учреждений Томской области произвели товары и выполнили работы на сумму порядка 286 млн рублей. Размер чистой прибыли составил десять миллионов рублей.

Осужденные были задействованы в производственных цехах по металлообработке, деревообработке, изготовлению мебели, товаров из полимеров, а также в швейном и пищевом производстве, ремонте автотехники.

Толстоносов добавил, что в исправительных учреждениях Томской области в 2022 году провели профессиональное обучение по 27 программам.