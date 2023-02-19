В Томской области за неделю эвакуировали 85 транспортных средств

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С 10 по 16 февраля в Томской области эвакуировали 85 транспортных средств, водители которых нарушили ПДД. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД России.

«В отношении 25 водителей-нарушителей составлены административные материалы по фактам нарушения правил остановки и стоянки, из них 7– в отношении автолюбителей, которые, не имея законных оснований, оставили свои транспортные средства на парковке для инвалидов», - уточнили в сообщении.

Напомним, ранее «КП-Томск» рассказал, что за прошедшую неделю в регионе системы видеофиксации выявили 6 810 нарушений ПДД. Большая часть из них связана с нарушением скоростного режима.

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