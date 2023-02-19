В Томской области девушка-водитель наехала на пешехода

Мужчину подбросило в воздух при столкновении с автомобилем. Фото: Telegram-канал «Регион-70»

В пятницу, 17 февраля, в селе Парабель Томской области под колеса легковой машины попал мужчина. Пострадавшего доставили в больницу, он находится в коме. Об этом сообщили в Telegram-канале «Регион-70».

«На ул. Свердлова с. Парабель произошло ДТП. Девушка-водитель не заметила идущего навстречу мужчину, немного подшофе. Пешеход находится в ЦРБ в коме, решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении водителя», - написали авторы поста.

На видео, которое опубликовали в посте, можно увидеть, что задетого автомобилем пешехода подбросило вверх, он отлетел на несколько метров. Женщина-водитель остановила машину и подбежала к пострадавшему для оказания помощи. К ним подоспели очевидцы.

Фото: Telegram-канал «Регион-70»

Новость вызвала резонанс в паблике. В комментариях мнения подписчиков по поводу причин происшествия разделились. «Сам момент дтп в кадр не попал. Остаётся только гадать. Шёл не по краю проезжей части, и это видно. Может, его повело в сторону и под машину, как вариант. Надежна на видеорегистраторы только», - написал один из томичей.

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