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НовостиОбщество19 февраля 2023 2:10

В Томске 19 февраля потеплеет до -6 градусов

Ожидаются порывы ветра до 13 м/с
Анна Ковалёва

Фото: Анна Ковалёва

В Томске 19 февраля синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями, утром ожидается небольшой снег.

Температура воздуха опустится до -6°С. Ветер будет дуть южный 3-8 м/с, днем местами порывы до 13 м/с. Информацию предоставил Томский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

По области также ожидается облачная погода с прояснениями, днем небольшой снег. В отдельных районах изморозь.

Температура воздуха в регионе днем будет варьироваться от -4 до -9°С. Ветер южный 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с. На дорогах гололедица.

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