В Томской области выявлен еще 151 случай заболевания COVID-19

Общее число томичей, победивших «корону», выросло до 158 261 человек. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сегодня, 18 февраля, в Томской области выявили 151 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Оперативные данные появились на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, всего в регионе зарегистрировали 160 932 подтвержденных случаев.

По данным оперштаба, 70 жителей Томской области выздоровели от COVID-19 за прошедшие сутки. Общее число томичей, победивших «корону», выросло до 158 261 человек.

За прошедшие сутки в стране зарегистрировали 15 318 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 36 пациентов скончались, 11 439 человек выздоровели.

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