В Томской области задержан подозреваемый в незаконной рубке деревьев

Вместе с рабочими мужчина использовал древесину в бытовых целях. Фото: Иван Макеев

Полицейские установили подозреваемого в незаконной рубке деревьев в Асиновском районе, сообщили в пресс-службе УМВД по Томской области.

Сообщение о преступлении поступило в сентябре 2022 года в МВД «Асиновский».Подозреваемым оказался неоднократно судимый местный житель 1991 года рождения. По предварительным данным, мужчина работал оператором валочной машины в бригаде лесорубов в Мало-Юксинском участковом лесничестве.

«Подозреваемый решил расширить стоянку для специальной техники и выйдя за пределы делянки незаконно срубил 32 березы», - говорится в сообщении.

Вместе с рабочими мужчина использовал древесину в бытовых целях. Сумма ущерба государственному лесному фонду составила более 100 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная рубка лесных насаждений, совершенная группой лиц».

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