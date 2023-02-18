В Томске подрядчики за три дня очистили более 300 тысяч квадратных метров улиц от снега

Территория районов разбита на карты Фото: Анна Ковалёва

Более 300 тысяч квадратных метров улиц убрали от снега подрядчики в Томске, сообщила пресс-служба администрации мэрии. Территория районов разбита на карты, которые поочередно убирает подрядчик.

«Так, подрядчики администрации Ленинского района в минувшие дни убрали снег с проезжей части улиц Пролетарской, Нижне-Луговой, Войкова, Мельничной, Бердской, переулков Ванцетти, Красного, Островского, Зырянского и других», - говорится в сообщении.

Мини-трактором также были убраны тротуары по ул. Пролетарской и Трудовой, вручную подрядчик убирал осадки по пер. Ванцетти, Речной, Сакко и ряду других.

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