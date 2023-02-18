В Томске полиция проводит проверку по факту отлетевшего колеса автобуса в пенсионерку

Женщина пыталась уйти до приезда скорой. Фото: Пресс-служба УМВД России по Томской области

Сотрудники полиции проводят административное расследование по факту вылетевшего колеса автобуса в пенсионерку в Томске, сообщает пресс-служба УМВД по Томской области. Происшествие произошло 17 февраля в пятницу.

Около 15 часов дня поступило сообщение, что на проспекте Ленина 53 от автобуса отделилось колесо и попало в женщину на остановке.

«Госавтоинспекторами проводится административное расследование по факту нарушения, допущенного должностным либо юридическим лицом осуществившим выпуск транспортного средства для работы на межмуниципальном маршруте», - говорится в сообщении.

Возбуждено дело об административном правонарушении в отношении 55-летнего водителя автобуса по ч. 1 ст. 12,5 КоАП РФ.

Ранее мы рассказывали, что колесо попало в пенсионерку, ее лицо, по словам очевидцев, было все в крови. Женщина пыталась уйти до приезда скорой.

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