«Академическая среда уникальна»: как работа над диссертацией влюбила ученую из Томска в науку и привела к вопросам этики

Дарья Мацепуро – директор центра науки и этики ТГУ. Фото: предоставлено героем публикации

Научная среда – это особенный мир, в котором царит своя атмосфера. Погружение в него нередко заканчивается поступлением в аспирантуру, защитой диссертации и работой над выбранным исследованием. Героиня проекта Сибфм Group «Будущее за молодыми учеными Томска» Дарья Мацепуро прошла этот путь, но затем на пять лет ушла в бизнес, где работала по второму образованию. Время шло, но желание вернуться в академическую среду не покидало. Как не потерять себя, работая допоздна и без выходных, и какую роль сейчас играет этика в науке читайте в нашем материале.

Научная среда – это особенный мир, в котором царит своя атмосфера.

Дарья Мацепуро – директор центра науки и этики ТГУ, старший научный сотрудник Лаборатории когнитивных исследований и психогенетики. Путь к руководящей должности был тернистый, полон разнообразного опыта, но интересен. Первое знакомство с исследовательской деятельностью произошло еще во время обучения девушки на отделении международных отношений исторического факультета ТГУ, сейчас он трансформировался в факультет исторических и политических наук. Тогда Дарья твердо решила для себя, что будет поступать в аспирантуру.

«Работа над диссертацией меня очень увлекла и по-настоящему влюбила в научную работу. Академическая среда уникальна по своей сути и открывает прекрасные возможности для самореализации и творческого поиска», - поделилась Дарья.

На получении одного образования Дарья не остановилась. Героиня отправилась получать второй диплом по направлению «Логистика и управление цепями поставок». Обучаясь в аспирантуре, устроилась в Томскую торгово-промышленную палату.

Пять лет во внешнеэкономической деятельности дали ей опыт работы в ведущих технологических компаниях региона. Однако, осознав, что Дарья не может без университета, она вновь окунулась в научную среду.

Сначала она начала заниматься междисциплинарными исследованиями в области психологии и когнитивных наук. В 2021 году завершила работу над грантом совместно с Юридическим институтом ТГУ по правовому регулированию, саморегулированию геномных технологий.

«Скорее всего, именно этот проект привел меня к теме этики, вопросов регулирования и саморегулирования, потому что на сегодняшний день генетика и геномные технологии – самые быстроразвивающиеся направления, наряду с искусственным интеллектом и цифровизацией», - пояснила Дарья.

Как считает Дарья, Томск можно назвать идеальным местом, чтобы заниматься наукой Фото: предоставлено героем публикации

Проект привел девушку в Центр науки и этики ТГУ. Он был образован в 2021 году силами трех людей: профессором генетики и психологии Юлией Ковас, специалистом по правовому регулированию Фатос Селита, ведущим экспертом в области биоэтики Юлией Шок.

«Мы работаем с этическими дилеммами, решение которых предполагает некий конфликт с морально-нравственными нормами общества. Здесь возникает потребность баланса интересов и того решения, которое нанесет меньший ущерб», - уточнила директор центра.

Сейчас перед командой стоит задача формирования среды, которая позволяет исследователям проводить работу, опираясь и соблюдая принципы исследовательской этики. Универсальное правило этики «не навреди», но в настоящее время все чаще происходит столкновение интересов, а их не так просто решить.

Эта тема всё чаще звучит и актуализируется, в том числе и в федеральной повестке. В конце 2022 года Координационным советом по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при Президенте РФ по науке и образованию был проведен всероссийский опрос. Он был посвящен этическим аспектам работы исследователей. В выборку попали исследователи со всей страны. 71% респондентов отметили, что так или иначе в своей деятельности сталкивались с вопросами этического выбора. 99% исследователей считают, что репутация ученого крайне важна с точки зрения этического поведения, что подтверждает тезис – наука и этика неразрывно связаны.

Основной фокус внимания Дарьи сейчас направлен на повестку исследовательской этики и вопросов регулирования новых технологий.

«Мы живем в эпоху генома и цифровизации, осмысление этих технологий, потенциальные риски и преимущества очень интересны с научной точки зрения», - сказала девушка.

Центр науки и этики ТГУ был образован в 2021 году Фото: предоставлено героем публикации

Как считает Дарья, Томск - идеальное место, чтобы заниматься наукой. Областной центр является местом сосредоточения мощного интеллектуального потенциала. Здесь есть ведущие университеты, научно-исследовательские институты, наукоемкий бизнес. Сам научно-образовательный комплекс является градообразующим. Конкуренция достаточно высокая, поэтому планку качества нужно держать на должном уровне. Значимый вклад в развитие комфортной среды для научной деятельности вносят научно-исследовательские разработки томских ученых.

Дарья Мацепуро активно занимается общественной работой на региональном уровне, являясь членом совета молодых ученых Томской области, и федеральном - входит в состав Координационного совета по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при Президенте РФ по науке и образованию

Такая работа накладывает множество обязательств и ответственности. В работе Дарью поддерживают близкие. Ее дети – частые и желанные гости в стенах университета.

Тем не менее, когда выдается свободное время, Дарья старается проводить его со своей семьей. Чтобы побыть наедине с собой в тишине, она выезжает на природу. Любит погрузиться в чтение литературы, которая не связана с профессиональной деятельностью. Найти внутреннюю гармонию ей помогают занятия йогой, также девушка увлекается современным искусством.