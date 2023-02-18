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НовостиОбщество18 февраля 2023 5:21

В Томской области за неделю было зафиксировано 6 810 нарушений ПДД

Большая часть из них связана с нарушением скоростного режима
Кирилл Колемасов
5 324 из них были связаны с нарушением скоростного режима.

5 324 из них были связаны с нарушением скоростного режима.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

За прошедшую неделю в Томской области системами видеофиксации было выявлено 6 810 нарушений ПДД, сообщила пресс-служба УМВД по Томской области. Основная цель приборов видеофиксации – обеспечение безопасности на дорогах и снижение дорожно-транспортного травматизма.

Из 6 810 нарушений 5 324 из них были связаны с нарушением скоростного режима. Оплатить только половину штрафа томичи могут в течение 20 дней с момента вынесения постановления о его наложении.

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