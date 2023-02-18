В выходные в Томске будут работать пункты вакцинации

Поставить прививку можно с 11.00 до 17.00. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Томске 18 и 19 февраля продолжит работу пункт вакцинации от коронавируса, сообщила пресс-служба областной администрации. Он будет работать в торговом центре "Лето" (ул. Нахимова 8 стр 13).

Поставить прививку можно с 11.00 до 17.00. С собой потребуется взять паспорт и СНИЛС. В Томской области с начала пандемии иммунизацию прошли уже 760 809 человек, повторно поставили укол 200 533 жителя. С начала 2023 прибегли к вакцинации от COVID-19 12 615 человек.

Ранее мы рассказывали, что 17 февраля в Томской области выявили еще 170 новых случаев заражения коронавирусом.

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