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НовостиОбщество18 февраля 2023 1:59

В Томске 18 февраля будет - 9 градусов

Существенных осадков не ожидается
Кирилл Колемасов
На дорогах местами гололедица

На дорогах местами гололедица

Фото: Анна Ковалёва

Днем в Томске ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Температура воздуха днем составит -7...-9°С, ветер западный 2-7 м/с. На дорогах местами гололедица

В Томской области 18 феврался ожидается переменная облачность, местами небольшой снег, изморозь. Днем температура опустится до -5...-10°С, ветер западный 2-7 м/с, местами порывы до 13 м/с. На дорогах также ожидается гололедица.

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