Томская стройфирма расплатилась с поставщиком после ареста внедорожника директора

Деньги в стройфирме нашлись после ареста внедорожника директора. Фото: пресс-служба УФССП России по Томской области.

Строительное предприятие выполнило договорные обязательства лишь после ареста личного автомобиля директора. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Томской области.

Фирма задолжала поставщику отделочных материалов 2,6 млн рублей. Выплачивать добровольно не хотела, поэтому пришлось обращаться в суд, где вынесли решение о взыскании денежных средств с организации, а также с директора и двух подчиненных, которые в свое время выступили поручителями в договоре поставки.

После судебный пристав обратила взыскание на счета ООО и физических лиц, но денег для погашения долга не хватало. Тогда служители закона стали выяснять, каким имущество владеют директор и его сотрудники. Вот тут-то и выяснилось, что у начальника есть дорогой кроссовер Nissan X-Trail 2019 г.в. Пристав вынесла запрет на регистрационные действия в ГИБДД в отношении иномарки.

Должников вызвали на прием, где директору вручили требование о предоставлении авто для ареста, на которое тот отреагировал негативно. Но после того, как ему сообщили, что иномарку в противном случае объявят в розыск – согласился. И уже на второй день после ареста внедорожника директор стройфирмы нашел деньги для выплаты долга. Вместе с исполнительским сбором в бюджет РФ за неоплату задолженности в добровольный срок сумма составила 2,7 млн рублей.