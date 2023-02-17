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НовостиОбщество17 февраля 2023 13:23

В Стрежевом на городские маршруты выйдут два новых автобуса

Они начнут работать с 18 февраля
Екатерина Яганова
Новые газели. Фото: соцсети мэра Стрежевого.

Новые газели. Фото: соцсети мэра Стрежевого.

Глава Стрежевого Валерий Дениченко сообщил в социальных сетях, что в субботу на городские маршруты выйдет два новых автобуса.

- Один на первый, второй - на второй, - уточнил мэр городского округа.

Валерий Дениченко также предупредил, что с дверями новых машин нужно быть осторожнее: на них электропривод – закрываются автоматически.

Кстати, новостью о замене старых автобусов, которые постоянно ломаются, новыми машинами глава Стрежевого порадовал жителей еще в начале февраля. В доказательство своих слов он выложил их фотографии.

Сейчас все регистрационные мероприятия позади, пора машинам выходить на работу.