В Стрежевом на городские маршруты выйдут два новых автобуса

Новые газели. Фото: соцсети мэра Стрежевого.
Глава Стрежевого Валерий Дениченко сообщил в социальных сетях, что в субботу на городские маршруты выйдет два новых автобуса.
- Один на первый, второй - на второй, - уточнил мэр городского округа.
Валерий Дениченко также предупредил, что с дверями новых машин нужно быть осторожнее: на них электропривод – закрываются автоматически.
Кстати, новостью о замене старых автобусов, которые постоянно ломаются, новыми машинами глава Стрежевого порадовал жителей еще в начале февраля. В доказательство своих слов он выложил их фотографии.
Сейчас все регистрационные мероприятия позади, пора машинам выходить на работу.