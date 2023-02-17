В Кировском районе Томска от рекламных листовок очистили 350 конструкций

Фото: пресс-служба мэрии Томска.

17 февраля сотрудники профильных отделов провели очередной рейд в Кировском районе Томска, во время которого убирали объявления и рекламные конструкции в непредназначенных для этого местах. Как сообщили в пресс-службе мэрии Томска, от рекламных табличек, объявлений и самодельных банеров очистили более 350 рекламных конструкций.

Уточним, рейд прошел по улицам Елизаровых, Нахимова, Красноармейской, Учебной, Герцена и Московскому тракту. По информации санитарной милиции, 11 номеров с рекламных объявлений поставили на автодозвон.

Напомним, согласно ст. 8.10 Кодекса Томской области об административных правонарушениях за самовольную расклейку объявлений томичам грозит предупреждение и даже административный штраф: для граждан в размере от 2 до 5 тысяч рублей, на должностных лиц - от 30 до 50 тысяч, на юрлиц – от 100 до 200 тысяч.