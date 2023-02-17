Весной в Томске откроют шахматный клуб с музеем

Фото: скриншот видео из соцсетей мэрии Томска.

Исполняющий обязанности мэра Томска Михаил Ратнер провел выездное совещание в будущем городском шахматном клубе на пр. Ленина, 70 в Томске. Как сообщает пресс-служба городской администрации, ранее помещение в 200 квадратов власти города передали в оперативное управление Центра социальных инициатив.

Планируется, что в новом клубе будут заниматься и играть в шашки и шахматы особенные дети, ветераны спорта и все желающие. Что касается ребят из отдаленных районов, то с ними будут заниматься дистанционно. Кстати, здесь также обустроят музей шахмат.

Михаил Ратнер отметил, что городские власти отреагировали на обращение родителей детей-инвалидов и областной шахматной федерации и открыли городской шахматный клуб, который стал хорошим примером достойного применения муниципальным площадям, когда их не продали, а передали для нужд томских ребятишек. Все помещения здесь буду обустроены с учетом возможностей особенных шахматистов.

- Место для городского шахматного клуба удобное - в самом центре, с отличной транспортной доступностью и парковкой. На объекте сейчас продолжаются работы по ремонту. Надеюсь, уже в марте мы сможем провести турнир в честь его открытия, - сказал мэр Томска.

Как стало известно, сейчас для будущих шахматистов закупают необходимое оборудование, инвентарь и мебель.