Рыбинский завод имплантов начал использовать разработанное в Томске оборудование

Пресс-служба ТПУ

Оборудование сибирских ученых для нанесения на костные импланты покрытий заработало на заводе в Рыбинске. Об этом рассказали в пресс-службе Томского политеха.

Компания "Остеомед-М", один из крупнейших производителей имплантов в России, теперь работает с установками, разработанными в Томске.

Техника наносит на протезы тазобедренного сустава специальное покрытие, увеличивающее срок его службы до 10 лет. Помимо этого обработка минимизирует риск развития коррозии.

"Запуск оборудования прошел успешно. На новой производственной площадке «ОСТЕОМЕД-М» планируется выпускать имплантаты с биоактивными кальций-фосфатными покрытиями, в первую очередь, — эндопротезы тазобедренного сустава, спинальные винты, имплантаты для внутреннего мини-инвазивного малотравматичного остеосинтеза", - сказано в сообщении.

Также в вузе рассказали, что один из студентов ездил на завод, курировал монтаж и запуск оборудования, консультировал сотрудника, который будет на нем работать.

«Это был очень интересный и важный опыт. Моих компетенций, навыков и умений хватало для решения инженерных задач, анализа ситуации и принятия технических решений», — рассказал Антон Грязнов.