В Томской области за сутки выявили 170 новых случаев COVID-19

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Сегодня, 17 февраля, в Томской области выявили 170 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Оперативные данные появились на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, всего в регионе зарегистрировали 160 781 подтвержденный случай.

По данным оперштаба, 123 жителя Томской области выздоровели от COVID-19 за прошедшие сутки. Общее число томичей, победивших «корону», выросло до 158 191 человека.

За прошедшие сутки в стране зарегистрировали 15 359 случаев заражения коронавирусной инфекцией в 85 регионах, 38 пациентов скончались, 11 245 человек выздоровели.

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