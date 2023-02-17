Власти Томской области прокомментировали частичную мобилизацию в регионе

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В Томской области прошедшая частичная мобилизация прошла в штатном режиме. Такой комментарий дал замгубернатора по вопросам безопасности Игорь Толстоносов.

Как отметил вице-губернатор, после ее объявления в регионе, были созданы мобилизационные комиссии. В их состав вошли руководители военкоматов, правоохранительных органов, а также прокуратуры и здравоохранения.

Также добавляется, что до объявления частичной мобилизации, из региона было направлено более 200 бойцов в сопровождении отряда "Тоян".

Как рассказал Толстонсов, приказом командующего Центрального военного округа «Тоян» вошел в состав 72 отдельной мотострелковой бригады третьего армейского корпуса. С конца сентября батальон участвует в СВО.

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