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НовостиОбщество17 февраля 2023 8:34

Мошенники списали со счета томички 62 тысячи рублей

Женщина пыталась продать детское автокресло через сайт объявлений
Анастасия Талалаева
Архив КП

Архив КП

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Томске местная жительница стала жертвой мошенников, пытаясь продать детское автомобильное кресло в интернете. О сумме ущерба рассказали в пресс-службе регионального Управления МВД России.

Под видом покупателей автокресла мошенники прислали сибирячке ссылку для "оплаты" вещи безналичным расчетом. Пройдя по ней, женщина ввела свои личные данные несколько раз, после чего с банковской карты списалось 62 тысячи рублей.

Полиция возбудила уголовное дело о "Тайном хищении денежных средств с банковского счета".