Мошенники списали со счета томички 62 тысячи рублей

Архив КП
Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА
В Томске местная жительница стала жертвой мошенников, пытаясь продать детское автомобильное кресло в интернете. О сумме ущерба рассказали в пресс-службе регионального Управления МВД России.
Под видом покупателей автокресла мошенники прислали сибирячке ссылку для "оплаты" вещи безналичным расчетом. Пройдя по ней, женщина ввела свои личные данные несколько раз, после чего с банковской карты списалось 62 тысячи рублей.
Полиция возбудила уголовное дело о "Тайном хищении денежных средств с банковского счета".