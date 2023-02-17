Мошенники списали со счета томички 62 тысячи рублей

Архив КП Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Томске местная жительница стала жертвой мошенников, пытаясь продать детское автомобильное кресло в интернете. О сумме ущерба рассказали в пресс-службе регионального Управления МВД России.

Под видом покупателей автокресла мошенники прислали сибирячке ссылку для "оплаты" вещи безналичным расчетом. Пройдя по ней, женщина ввела свои личные данные несколько раз, после чего с банковской карты списалось 62 тысячи рублей.

Полиция возбудила уголовное дело о "Тайном хищении денежных средств с банковского счета".