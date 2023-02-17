Фешн-блогер из Томска стала членом жюри в новом шоу «Бьюти Баттл» на ТНТ

Фото: ТНТ

25 февраля на телеканале ТНТ стартует новый проект «Бьюти Баттл». В его рамках лучшие стилисты-парикмахеры со всей страны будут сражаться друг с другом в непростых челленджах. Ведущей проекта станет певица, актриса и теледива Наталья Чистякова-Ионова, известная под сценическим псевдонимом Глюк’oZа.

Определять лучшего из лучших будет компетентное жюри, в число которых войдёт телеведущая и фешн-блогер из Томска Карина Нигай, которая уже знакома зрителям по проекту «Модные игры», а также шоу «Вызов», где девушка принимала участие. Карина родилась и выросла в Томске. Уехала, когда ей было 17 лет и сейчас со своей семьей живет в Москве. Из близких в родном городе у Карины осталась тетя.

«Я считаю, что в образе работает не только одежда, а все детали, - рассказывает Карина. Прически, и волосы – это не то, в чем я эксперт, все же я больше разбираюсь в одежде. Но эта сфера мне всегда нравилась, привлекала меня. Я с восхищением смотрю на людей, которые умеют создавать красивые прически, окрашивания. Этот проект привлек меня тем, что тут я могу глубже погрузиться в эту сферу, а также помочь ребятам видеть образ в целом, а не только волосы».

Чтобы отобрать самых достойных претендентов на победу в шоу, талантливых стилистов-парикмахеров искали по всей страны в рамках общероссийских кастингов. В итоге было отобрано 16 конкурсантов. «Бьюти Баттл» разделит их на 8 пар и заставит доказывать своё мастерство в командных и индивидуальных битвах. Сначала стилистов ждут парные испытания: после каждого выпуска та команда из двух человек, которая справится с заданиями хуже остальных, покинет проект. Когда останется всего 8 участников, начнётся индивидуальная битва: теперь каждому парикмахеру предстоит самостоятельно доказывать, что он достоин главного приза в 1 миллион рублей.

Авторы шоу подготовили для стилистов непростые и весьма неожиданные задания. Им предстоит не только подбирать образы в стиле кино или стилизовать волосы под окрас животных. Всё это придётся делать, параллельно борясь с обстоятельствами, которые постоянно будут меняться. Однако именно так, через тернистые испытания, и будет определён сильнейший стилист-парикмахер страны.