В центре Томска тротуары расчистят от спрессованного снега

Пресс-служба мэрии Томска

На центральных улицах Томска уже вскрывают пешеходные зоны, накопившие за зимний период утрамбованный снег. Другие районы будут очищать весной, рассказали в пресс-службе мэрии города.

Сотрудники "Томск САХ" выехали на главные магистрали для уборки спрессованного снега с пешеходных дорожек. Часть работы делает мини-погрузчик, в труднодоступных местах приходится откалывать уплотненный снег вручную. После отделения от тротуарной плитки снег отправят на полигон, а поверхность обработают песком.

«Сейчас мы начали понемногу, насколько это позволяет погода в отсутствии снегопадов и объем работ по разметанию и вывозу, очищать тротуары на проспектах Фрунзе и Ленина. Планируем весной начать вскрывать тротуары на других улицах города», – сообщил замдиректора организации Виктор Тищенко.

Добавим, исполняющий обязанности мэра Михаил Ратнер поручил специалистам уделить особое внимание аккуратности при проведении данного вида работ, чтобы не повредить плитку и другие покрытия.