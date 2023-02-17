Из Томска продолжают вывозить снег с подтопляемых территорий

Фото: Пресс-служба мэрии Томска

В Томске коммунальные службы продолжают вывозить снег с подтопляемых территорий. Всего предприятия вывезли порядка 100 тонн снега, сообщает пресс-служба мэрии.

"Сегодня на селекторном совещании главы районных администраций отчитались о проделанной работе по вывозу снега с мест, которые могут быть подтоплены в период паводка", - рассказали в администрации.

Уточняется, что в Ленинском районе был вывезен снег с территории «Народного рынка» и рядом с ТЦ «Волна» на Каштаке. Рядом с этими объектами располагаются склоны, под которым находится районы частного сектора.

Как отметили в мэрии, если вовремя не вывезти снег, то в период таяния вода может оказаться в зоне жилых домов. Кроме того, вчера вывозом снега занимался Центральный универмаг.

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