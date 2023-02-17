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НовостиОбщество17 февраля 2023 6:58

В Кемеровской области грузовик протаранил автобус с томичами

От удара автобус отбросило в сторону
Ксения Высотина
Фото: "Регион-70"

Фото: "Регион-70"

В Кемеровской области 17 февраля на 164-м километре трассы Кемерово – Новокузнецк в Прокопьевском округе произошло ДТП. Грузовик протаранил пассажирский автобус, где находились жители Томской области.

"Грузовой автомобиль наехал на пассажирский транспорт, который стоял на проезжей части с включенной аварийкой", - рассказали в ГИБДД по Кемеровской области.

Удар был такой сильный, что автобус отбросило в сторону, отчего машина наехала на мужчину, который вышел из салона для осуществления ремонта.

В аварии пострадали водитель автомобиля и грузовика. Они были доставлены в больницу. В автобусе никто не пострадал.

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