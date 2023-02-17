В Томском политехе появится научно-образовательный центр «Атомик Софт»

Пресс-служба ТПУ

ТПУ и "Атомик Софт" будут работать вместе в рамках федерального проекта «Передовые инженерные школы», развивать образовательно-технологические инициативы, а также создадут научно-образовательный центр. Об этом рассказали в пресс-службе университета.

Накануне, 16 февраля, ректор ТПУ Дмитрий Седнев подписала договор сотрудничества с генеральным директором «Атомик Софт» Валерием Одеговым (выпускник политеха).

В планах на 2023 год у новоиспеченных партнеров создание лаборатории для студентов, где можно будет на практике научиться работать с программным обеспечением и разработками «Атомик Софт».

"Конкретно с «Атомик Софт» мы сейчас рассматриваем вариант, когда студенты будут часть учебной недели учиться в стенах университета, часть — работать над проектами в компании. И к выпуску это уже будет высококвалифицированный сотрудник компании", — рассказал ректор вуза.