В 2022 году жители Томской облатси нарушали закон в общественных местах на 30% чаще

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В Томской области на 30% увеличился показатель нарушений закона в общественных местах. Об этом сообщил руководителей правоохранительных органов прокурор региона Александр Семенов на совещании.

Как отметил начальник, в регионе в 2022 году на 31% увеличилось количество преступлений в общественных местах – это более чем на 5 тысяч.

Уточняется, что практически каждое третье преступление было зафиксировано в парках, скверах, в общественном транспорте, в ТЦ или на улице.

Также добавляется, что в основном данные преступления были совершены против собственности, а каждое седьмое преступление на улице связано с незаконным оборотом наркотических средств. Помимо этого, значительное число преступлений – при управлении транспортными средствами в состоянии опьянения.

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