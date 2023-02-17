В Томске обсудили возможный запрет на выдачу кредитов пенсионерам

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Власти Томска и представители банков обсудили закредитованность жителей региона и способы профилактики финансового мошенничества, в том числе было предложено запретить выдавать кредиты пенсионерам. Об этом стало известно в ходе круглого стола в Общественной палате Томской области.

В Томске обсудили актуальную в регионе и по всей стране проблему деятельности аферистов, по чьей вине люди становятся должниками, переводя им крупные суммы, взятые в кредит.

Существует распространённое мнение, что жертвами такого вида мошенничества чаще становятся пожилые люди. Однако, представители Центробанка на встрече объяснили, почему это не так: суммы, украденные у пенсионеров, обычно выше среднего показателя (15 тысяч рублей), что чаще получает широкое освещение в СМИ.

Кроме того, известно, что чаще других становятся обманутыми работающие городские мужчины от 25 до 44 лет, которые имеют среднюю зарплату и пользуются мобильными приложениями банков. Именно эта категория граждан реже обращается за помощью в полицию или суд.

Специалисты напомнили, что при томском Центре финансовой грамотности на протяжении двух лет работает антикризисный штаб помощи жертвам мошенников. В банках есть схемы заморозки подозрительных переводов, функции отслеживания операций пожилых родителей, наблюдение сотрудниками за подозрительным поведением клиентов, берущих срочные кредиты.

В Управлении ФССП по Томской области сообщили также, что в регионе увеличивается число микрофинансовых организаций. Треть всех задолженностей в области приходится на кредиты.