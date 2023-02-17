В лобовом столкновении на улице Стрельникова в Томске пострадал мужчина

Фото: Пресс-служба МВД России по Томской области

В Томске в ДТП, где два автомобиля столкнулись лоб в лоб, пострадал мужчина. Сотрудники полиции работают на месте ДТП, сообщает пресс-служба областного УМВД.

Ранее сообщалось, что в Томске сегодня, 17 февраля, произошло лобовое столкновение двух автомобилей.

В полиции рассказали подробности аварии. Оказалось, что автомобиль Kia, под управлением мужчины-водителя 1979 года рождения, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем ВАЗ 2107, под управлением мужчины-водителя 1982 года рождения.

В результате ДТП пострадал водитель ВАЗ. Мужчина уже доставлен в больницу.