В Томске 18 февраля состоится благотворительная книжная ярмарка

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томске в эту субботу, 18 февраля, состоится благотворительная книжная ярмарка. Собранные деньги пойдут в волонтерский фонд "Зоозащита Томск".

Как уточнили организаторы мероприятия, ярмарка пройдет с 11:00 до 19:00 в арт-пространстве Zalisha, которое находится в Доме офицеров на проспекте Ленина, 50. На ней можно будет приобрести за пожертвования различную литературу. Отмечается, что все книги собрали неравнодушные томичи.

Уточним, что у волонтеров из "Зоозащиты Томск" на данный момент на попечительстве около 100 кошек и собак, которым по сей день нужна помощь.