Неравнодушный житель Стрежевого помог в поисках мужчины с деменцией

Фото: Мэр Стрежевого

В томской области в городе Стрежевой вчера, 16 февраля, практически весь город говорил об одном. В одной из семей пропал 77-летний дедушка с деменцией, его сразу же начали искать полицейские и росгвардейцы.

"В 21.48 ко мне обратилась Марина Жукова с просьбой помочь в поиске потерявшегося дедушки, бывшего сотрудника ДЮСШ. Через минуту Елена Тоцкая начала работу штаба по организации поисков. Связалась с начальником отдела полиции, запросила ориентировку. В 22.16 ориентировку прислали мне, в 22.18 она была на канале с просьбой о помощи", - написал мэр Стрежевого Валерий Дениченко в своем telegram-канале.

Спустя время дедушка был найдет. Он находился в подъезде одного из домов. Нашел пропавшего работник котельной.