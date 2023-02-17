«Горсети» расширили список улиц, на которых отключат свет 17 февраля

Фото: Анна Ковалёва

Сегодня, 17 февраля, в Томске обесточат более десяти улиц. Подробный график плановых отключений опубликовала компания «Горсети».

С 09:00 до 12:00 света не будет по адресам:

пер. Пришвина 14

ул. Гамалеи 5, 8

ул. Мечникова 1-7, 1-а, 2, 2-б, 2-г, 2/1, 3-а, 5-б, 8-12, 11-13, 17-31, 20-32, 20-а, 42-44

ул. Наумова 2-5, 11-13, 16, 16-а, 17-31, 20, 20-а, 21-а, 24-26, 26-а, 27/1

ул. Пастера 2, 2-а, 2-б, 2-в, 2-г, 12

Зональная станция ул. Королёва 2

С 13:30 до 15:30 отключения коснутся следующих адресов:

ул. Восточная 4, 4а, 4б, 6, 8-15

ул. Маяковского Владимира ,7-9, 12, п.6

ул. Некрасова 2

ул. Разина Степана 14-а

ул. Украинская ,12-а, 14, 14-Б, 14-а, 14-в, 15, 19, п.7, п.9

ул. Челюскинцев 6,11.