Томичи устроят масленичные гуляния 25 февраля

Фото: Олег Укладов

В 2023 году Масленичную неделю отмечают с 20 по 26 февраля. Это старинный восточнославянский праздник, который знаменует прихода весны и проводы зимы. Жители и гости Томска отметят Масленицу 25 февраля на площади у Дворца зрелищ и спорта.

Организаторы обещают всем гостям праздника угощения. Желающие смогут отведать блины – традиционное масленичное яство.

В программе праздника также – конкурсы, мастер-классы и ярмарка.

Гуляния начнутся в 12 часов в последнюю субботу февраля по адресу: Томск, улица Красноармейская, 126.

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