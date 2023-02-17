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НовостиОбщество17 февраля 2023 1:15

В Томске 17 февраля потплеет до -9 градусов

Существенных осадков не ожидается
Анна Ковалёва

Фото: Анна Ковалёва

В Томске 17 февраля синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Днем без существенных осадков. Температура воздуха опустится до -9°С. Ветер переменный 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с. Информацию об этом опубликовали на сайте Томского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

По области ожидается переменная облачность. В отдельных районах - небольшой снег и изморозь.

Температура воздуха в регионе днем будет варьироваться от -6 до -11°С. Ветер переменный 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с. На дорогах местами гололедица.

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