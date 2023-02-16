Томские депутаты решили доплачивать вышедшим на льготную пенсию спасателям и пожарным

Фото: Законодательная дума Томской области.

14 февраля депутаты областной Законодательной думы поддержали внесение в региональное законодательство поправок, которые предусматривают ежемесячные выплаты пожарным и спасателям областного уровня, достигшим пенсионного возраста, установленного для их федеральных коллег. Об этом сообщает пресс-центр областной Законодательной думы.

Согласно федерального законодательства пенсия спасателей МЧС со стажем не менее 15 лет наступает в 40 лет, а сотрудников государственной противопожарной службы в 50 лет (при стаже не менее 25 лет). Таким образом, для работников противопожарной службы и спасателей аварийно-спасательных служб и формирований субъектов РФ право на льготную пенсию не предусмотрено, а ее получение проходит на общих основаниях.

Для восстановления справедливости народные избранники предложили внести изменения в два областных закона - «О пожарной безопасности в Томской области» и «Об аварийно-спасательных службах и аварийно-спасательных формированиях Томской области».

- Проект закона предлагает установить ежемесячную денежную выплату указанной категории граждан в размере одной величины прожиточного минимума, установленного для трудоспособного населения Томской области по соответствующей группе территорий региона, - пояснил председатель комитета по законодательству, государственному устройству и безопасности Степан Михайлов. - Это около 15 тысяч рублей для южных районов и 16,5 тысяч для северных.

На данный законопроект выделяют дополнительные бюджетные средства в размере 4 миллионов рублей. Кстати, молодых пенсионеров уже поддерживают финансово в Челябинской и Ленинградской областях, Красноярском и Ставропольском краях и других регионах.