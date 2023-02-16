В Томской области директор не выплачивал зарплату 67 работникам

После проверки трудинспекции работникам выплатили все долги по зарплате. Фото: Михаил ФРОЛОВ

67 работников МУП «Чаинское ПОЖКХ» не получали зарплату. Информацию об этом сотрудникам региональной трудовой инспекции сообщили в Территориальном органе Федеральной службы государственной статистики по Томской области.

Как сообщает сайт областной трудинспекции, в ходе проверки «Чаинского ПОЖКХ» были обнаружены нарушения требований трудового законодательства – зарплату не получали 67 сотрудников предприятия. После вмешательства сотрудников службы справедливость была восстановлена – задолженность в размере 4 млн. 361 тыс. рублей была выплачена в полном объеме.