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НовостиОбщество16 февраля 2023 13:48

В Томской области директор не выплачивал зарплату 67 работникам

Задолженность составила более 4 миллионов рублей
Екатерина Яганова
После проверки трудинспекции работникам выплатили все долги по зарплате.

После проверки трудинспекции работникам выплатили все долги по зарплате.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

67 работников МУП «Чаинское ПОЖКХ» не получали зарплату. Информацию об этом сотрудникам региональной трудовой инспекции сообщили в Территориальном органе Федеральной службы государственной статистики по Томской области.

Как сообщает сайт областной трудинспекции, в ходе проверки «Чаинского ПОЖКХ» были обнаружены нарушения требований трудового законодательства – зарплату не получали 67 сотрудников предприятия. После вмешательства сотрудников службы справедливость была восстановлена – задолженность в размере 4 млн. 361 тыс. рублей была выплачена в полном объеме.