Томские льготники пожаловались в «Народный фронт» на отсутствие льготного проезда

Фото: скриншот видео "Народный фронт Томской области"/ВКонтакте.

Томские льготники пожаловались в стрим-канал «Народного фронта», что их лишили льготного проезда. Об этом сообщает региональный штаб «Народного фронта».

На стрим-канал НФ дозвонилась инвалид 2-й группы Евгения Медникова. Женщина проживает в пригороде Томска. Она рассказала, что с 1 января 2023 года в области отменили единый социальный проездной билет (ЕСПБ) для инвалидов и федеральных льготников. При этом с этой же даты выросла стоимость проезда в общественном транспорте в Томске и Томском районе, особенно ощутимо это стало в пригородных маршрутках.

- Компенсация за проезд составляет всего 280 рублей, но даже эту компенсацию инвалидам и федеральным льготникам не выплачивают, - посетовала женщина. - Проездной действует теперь только в городском электротранспорте, а жители пригорода и пользователи межмуниципальных маршрутов - инвалиды остались и без компенсаций, и без ЕСПБ. Юрист «Народного фронта» Артем Давыдовский прокомментировал, что администрация Томской области отменила льготу с подачи Соцзащиты населения региона. Аргументировали это тем, что бесплатным проездом не могут воспользоваться все получатели – потому что не все перевозчики заключают необходимые договора с администрацией.

- Вот и получается, что экономия средств идет за счет незащищенных слоев населения, - отметил Давыдовский. - При этом данная льгота относится к полномочиям регионального правительства и компенсируется из средств регионального бюджета, поэтому законность ее отмены может проверить прокуратура.

Юрист посоветовал томичке направить коллективное обращение в надзорное ведомство. Кроме того, соответствующий запрос направят туда и представители «Народного фронта».