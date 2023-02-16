Томичка отдала 100 тысяч на операцию лжепострадавшей в аварии женщине

Фото: скриншот видео УМВД России по Томской области.

85-летнюю жительницу Томска мошенники обманули по классической схеме «Ваш родственник устроил ДТП». Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Томской области.

Пожилая женщина рассказала, что позвонил неизвестный мужчина и сообщил, что ее дочь стала виновником ДТП, в котором серьезно травмировалась другая женщина, а также, что пострадавшей сейчас срочно нужны деньги на операцию.

- Они спросили, есть ли у меня деньги, я сразу ответила, что да, деньги есть. Мужчина сказал, что сейчас придет человек, которому нужно передать 100 тысяч рублей. Я деньги положила в конверт и… передала. Он в квартиру не заходил – стоял в дверях. Я даже не думала, что так может быть, - чуть не плача рассказала томичка полицейским, когда пришла писать заявление.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Мошенников объявили в розыск.

Полицейские рекомендуют жителям Томской области напомнить своим пожилым родственникам, как действовать в подобных ситуациях: первое - лично связаться с родственником и уточнить, действительно ли он попал в беду. Второе - помните: материальный ущерб всегда возмещается в судебном порядке, а не с помощью денежных вознаграждений незнакомцам. Третье - если вы разговариваете с якобы представителем правоохранительных органов, спросите, в какое отделение полиции доставлен родственник. Набрав 102 и узнав номер дежурной части данного отделения, можно поинтересоваться, он там или нет, а также кто занимается этим делом.

Помните, что передача денежных средств должностным лицам за незаконные действия или бездействие является уголовно наказуемым деянием.