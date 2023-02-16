В Томской области задержали подпольного оружейника

Фото: скриншот видео УФСБ России по Томской области.

Сотрудники УФСБ задержали томича, который в подпольной мастерской изготавливал огнестрельное оружие и боеприпасы к ним. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Томской области.

Установлено, что мужчина покупал составные части в интернете. При проведении оперативно-розыскных мероприятий у него изъяли автомат Калашникова, пистолет Макарова и свыше 1000 боеприпасов к ним.

Сотрудники Следственного отделения УФСБ завели на томича уголовное дело по статье «Незаконное изготовление оружия». Ему грозит до 6 лет лишения свободы.

В настоящее время следственные мероприятия продолжаются. Так, устанавливают возможных сообщников мужчины, а также в какие регионы он продавал изготовленные огнестрелы и боеприпасы.