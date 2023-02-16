Губернатор Томской области обсудил задачи машиностроительного комплекса

Фото: Пресс-служба администрации Томской области

Сегодня, 16 февраля, губернатор Томской области Владимир Мазур открыл заседание регионального отделения Союза машиностроителей России, которое проходит в Томском государственном университете систем управления и радиоэлектроники.

Глава региона рассказал участникам заседания, что час назад в Национальном исследовательском Томском политехническом университете открыл конференцию по беспилотной отрасли.

«И Политех, и ТУСУР – это неотъемлемые составляющие «Большого университета Томска», который работает над прорывными технологиями и для беспилотников, и для машиностроительного комплекса, и для многих других отраслей. Еще год назад мы с вами могли рассуждать о технологическом прорыве лишь с точки зрения экономики. Но сейчас от успешной интеграции научно-образовательного комплекса и реального сектора экономики зависит будущее страны. Не случайно Президент Владимир Владимирович Путин ставит задачу достичь технологического суверенитета», – подчеркнул Владимир Мазур, поблагодарив Союз машиностроителей России за активное участие в решении задачи.

Губернатор рассказал о достижениях томского машиностроения.

«Томский машиностроительный комплекс – один из самых высокотехнологичных в стране. И это не наше мнение, а мнение бизнеса, крупных индустриальных партнеров. Томские заводы производят десятки видов высокотехнологичной продукции для «Газпрома», «Газпром нефти», «СИБУРа», «Интер РАО», «Россетей», атомной отрасли и оборонно-промышленного комплекса. Первыми в стране 10 лет назад мы начали заниматься импортозамещением. А сегодня – уже импортоопережением. Конечно, томские предприятия не смогли бы справиться с решением этой задачи, не будь у них опоры на вузовскую и академическую науку, на кадры, которые выпускают в этих стенах», – отметил Владимир Мазур.

Участие в заседании ТРО «Союз машиностроителей России» также принял генеральный директор АО «Объединенная приборостроительная корпорация» (управляющая компания холдинга «Росэлектроника») Сергей Сахненко.

«В 2023 году перед промышленностью стоят важные задачи, от решения которых зависят технологический суверенитет, безопасность и благополучие нашей страны. Необходимо четко, качественно и в установленные сроки выполнять государственный оборонный заказ. При этом крайне важно уделять особое внимание научно-техническому развитию, которое является фундаментом для дальнейшего поступательного движения вперед и создания собственных технологий и продуктов в критически важных областях. Это нам позволит максимально эффективно реагировать на меняющиеся условия и создавать высокотехнологичную продукцию для развития страны», - отметил Сергей Сахненко.

Председатель регионального отделения союза Евгений Монастырев рассказал на заседании о плане работы на этот год и новых научно-технологических решениях томских машиностроительных предприятий.