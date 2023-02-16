В Томской области за сутки выявили 176 новых случаев COVID-19

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сегодня, 16 февраля, в Томской области выявили 176 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Оперативные данные появились на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, всего в регионе зарегистрировали 160 611 подтвержденных случаев. Скончался один пациент.

По данным оперштаба, 92 жителя Томской области выздоровели от COVID-19 за прошедшие сутки. Общее число томичей, победивших «корону», выросло до 158 068 человек.

За прошедшие сутки в стране зарегистрировали 14 740 случаев заражения коронавирусной инфекцией в 85 регионах, 37 пациентов скончались, 11 140 человек выздоровели.

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