В Томске Дворец творчества детей и молодёжи открылся после затопления подвала

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Здание Дворца творчества детей и молодежи на Вершинина, 17 в Томске пережило крупную коммунальную аварию. Об открытии учреждения сообщило издание "МК в Томске" со ссылкой на пресс-службу организации.

С сегодняшнего дня, 16 февраля, томский Дворец творчества заработал в очном формате, до этого детей переводили на дистанционное обучение из-за потопа в подвальном помещении. Авария привела также к обесточиванию строения.

"Из-за подтопления подвала здания Дворца с понедельника занятия всех объединений были временно переведены на дистанционный формат. Сейчас вода откачана, помещения просушены и восстановлено энергоснабжение", - рассказали в администрации учреждения.