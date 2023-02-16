Администрация Томска планирует разобраться с нашествием тараканов в школе №25

Фото: "Регион-70"

В Томске мэрия планирует разобраться с нашествием тараканов в школе №25. По словам представителя администрации, в учебном заведении должна была проводится дезинсекция.

Напомним, что сегодня, 16 февраля, в школе №25 были обнаружены тараканы. Тревогу подняли в социальных сетях, где было опубликовано видео с ползающими тараканами по стенам.

Позже одна из учительниц школы прокомментировала "КП-Томск" о ситуации с насекомыми в школе. Выяснилось, что педагог ни раз чувствовал запах отравы в стенах школы.

В свою очередь, администрация Томска заявила, что они в курсе о наличии тараканов в данном учебном заведении. В мэрии также отметили, что недавно там должна была проводится дезинсекция.

В департаменте образования тоже прокомментировали ситуацию.

"Если школьники заметили насекомых, нужно немедленно сообщать учителям. Особенно если они живые, так как в этом случае потребуется повторная обработка", - сказали журналистам.

Отметим, что некоторые комментаторы в социальных сетях винят во всем детей, которые учатся в школе. По их мнению, школьники не доедают принесенную из дома еду, выбрасывая ее в школьные корзины для мусора.